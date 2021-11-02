Sivas’ta 10 günde 51 kişiye işlem yapıldı 5 kişi tutuklandı

Sivas Emniyet Müdürlüğünce son 10 günde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 51 kişi hakkında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 51 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Son 10 günde düzenlenen operasyon ve uygulamalarda; 9.85 gram metamfetamin, 89.26 gram Bonzai, 2.5 ecstasy, 3 bin 290 sentetik ecza hap, 11.51 gram esrar, 2 gram tütünle karışık esrar, 2 tabanca ve 3 şarjör, 38 fişek, bir narkotik madde kullanıma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda yaklanan 51 şüpheli hakkında; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlamaları ve çeşitli suçlardan işlem yapıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 51 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca; 6 şüpheliye uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan toplamda 41 bin 454 TL idari para cezası uygulanarak ehliyetlerine 5 yıl süre ile el konulduğu bildirildi.