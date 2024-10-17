Son dakika: Sivas’ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ta saat 11:29'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi. Öte yandan 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Sivas'ta 4.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin merkez üssünü Akpınar olduğunu bildirdi. Kandilli verilerine göre deprem yerin 4.7 büyüklüğünde ve yerin 3.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

BAKAN YERLİKAYA: İLK BELİRLEMELERE GÖRE OLUMSUZ BİR DURUM YOK



Depreme ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:



Sivas'ta 4.7 ve on dakika arayla 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.