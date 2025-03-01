Sivas’ta 48 kişi teravih namazında hastanelik oldu

Olay, Akıncılar ilçesi Yeşilyazı Mahalle Cami içerisinde meydana geldi. Teravih namazı sırasında bazı vatandaşlar rahatsızlandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemde camide bulunan ve doğalgaz ile çalıştığı belirlenen radyant ısıtıcılardan sızan karbonmonoksit gazından kaynaklı zehirlenmelerin meydana geldiği belirlendi.

Namaz sırasında rahatsızlanan 48 kişi sağlık ekipleri ve kendi imkanlarıyla Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapılan 9 kişi Numune Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.