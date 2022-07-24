Sivas’ta ağaçtan erik toplayan çocuklara otomobil çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Sivas Esentepe Mahallesi Türkiş Blokları mevkiinde yol kenarındaki ağaçtan erik toplayan 8 yaşındaki Morteza Tahari ile Y.B (10) yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada otomobiliyle seyir halinde olan Kadir Sarıyıldız çocuklara çarptı.
Ağır yaralanan çocuklar olay yerine çağrılan ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuklardan Afgan uyruklu Morteza Tahari tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Y.B'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.