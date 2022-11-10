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Giriş Tarihi: 10.11.2022 11:18 Son Güncelleme: 10.11.2022 11:30

Sivas'ta akıl almaz ölüm!

El frenini çekmeyi unutan sürücü, hareket eden aracını durdurmak isterken feci şekilde can verdi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sivas’ta akıl almaz ölüm!

Sivas'ta park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutan Caner Gülhan (24), hareket eden aracını durdurmak isterken kendi aracıyla park halindeki otomobilin arasına sıkışarak can verdi.

Sivas Mevlana Mahallesi Yahya Yerlikaya Caddesi üzerine hafif ticari aracını park eden Caner Gülhan, el frenini çekmeyi unuttu. Aracından ayrılan Caner Gülhan, hareket eden aracının durdurmak istedi. Aracın kapısını açarak el frenini çekmeye çalışan Caner Gülhan'ın aracı bu sırada park halindeki başka bir araca yanaştı. Kendi aracıyla park halindeki otomobilin arasına sıkışan Caner Gülhan olay yerinde feci şekilde can verdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Caner Gülhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gülhan'ın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Caner Gülhan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sivas'ta akıl almaz ölüm!
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