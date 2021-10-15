Erzincan- Sivas kara yolunda Sivas istikametine gelen bir hafriyat kamyonunda sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden kamyon şoförü aracı durdurarak kendini araçtan dışları attı. Çevredeki vatandaşlar yanan kamyona ilk müdahaleyi, yangın söndürme tüpleriyle yaptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi Sivas belediyesi itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen kamyon kullanılmaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Sivas’ta alev alev yanan kamyondan son anda kurtuldu | Video