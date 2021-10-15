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Giriş Tarihi: 15.10.2021 22:33

Sivas’ta alev alev yanan kamyondan son anda kurtuldu

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sivas’ta alev alev yanan kamyondan son anda kurtuldu

Erzincan’dan Sivas’a gelen hafriyat kamyonunda seyir halinde yangın çıktı. Kamyon şoförü son anda araçtan atlayarak son anda kurtuldu. Araç kullanılamaz hale geldi.

Erzincan- Sivas kara yolunda Sivas istikametine gelen bir hafriyat kamyonunda sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden kamyon şoförü aracı durdurarak kendini araçtan dışları attı. Çevredeki vatandaşlar yanan kamyona ilk müdahaleyi, yangın söndürme tüpleriyle yaptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi Sivas belediyesi itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen kamyon kullanılmaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Sivas’ta alev alev yanan kamyondan son anda kurtuldu | Video

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Sivas’ta alev alev yanan kamyondan son anda kurtuldu
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