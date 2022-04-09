Sivas’ta arazi anlaşmazlığında kan döküldü: 1 ölü

Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Çamlıbel Mahallesinde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan Ünal Hasdemir ile H.H (57) ve İ.H (38) Haksızlar ağılı bölgesinde karşılaştı. Aynı zamanda akraba olan taraflar arasında arazi meselesi yüzünden sözlü tartışma başladı. Tartışma bir süre sonra kosa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre H.H yanında bulunan tabancayla Ünal Hasdemir'i başından vurdu. Ağır yaralanan Ünal Hasdemir, yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hasdemir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı H.H ile yanında bulunan İ.H gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.