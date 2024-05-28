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Giriş Tarihi: 28.5.2024 01:15 Son Güncelleme: 28.5.2024 01:37

Sivas’ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sivas’ta kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Serdar Karaaslan (21) hayatını kaybetti.

Uğur Yiğit
Sivas’ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, Kadıburhannettin Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Millet Bahçesi yakınlarında meydana geldi. Serdar Karaaslan idaresindeki otomobil, bulvar üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yan yattı.

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, ambulansla Sivas Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak getirilen Karaaslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sivas’ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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