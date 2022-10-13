Sivas’ta cinnet getiren koca eşini öldürüp intihar etti

Sivas Merkez'e bağlı Bahçeli mezrasında yaşayan Süleyman Önder (44) gece saatlerinde cinnet getirerek eşi Sultan Önder'i (46) tabancayla başından vurarak öldürdü. Süleyman Önder daha sonra aynı tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Sabah saatlerinde eve gelen çiftin oğlu, anne ve babasını yerde kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede çiftin hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin delil çalışmasının ardından Süleyman ve Sultan Önder çiftinin cesetleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma çiftin komşularının ifadelerine başvurdu.