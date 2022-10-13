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Giriş Tarihi: 13.10.2022 11:40 Son Güncelleme: 13.10.2022 11:51

Sivas’ta cinnet getiren koca eşini öldürüp intihar etti

Sivas’ın Bahçeli mezrasında cinnet getiren koca, eşini tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Sabah eve gelen oğulları tarafından cansız bedenleri bulunan çiftin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sivas’ta cinnet getiren koca eşini öldürüp intihar etti

Sivas Merkez'e bağlı Bahçeli mezrasında yaşayan Süleyman Önder (44) gece saatlerinde cinnet getirerek eşi Sultan Önder'i (46) tabancayla başından vurarak öldürdü. Süleyman Önder daha sonra aynı tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Sabah saatlerinde eve gelen çiftin oğlu, anne ve babasını yerde kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede çiftin hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin delil çalışmasının ardından Süleyman ve Sultan Önder çiftinin cesetleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma çiftin komşularının ifadelerine başvurdu.

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Sivas’ta cinnet getiren koca eşini öldürüp intihar etti
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