Sivas’ta çoban dehşet saçtı! Hırsız zannettiği hayvan tüccarlarını öldürdü



Osman Tamer

İhbar üzerine olay yerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Osman, Mustafa Tamer ve Kurban Polat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çoban Ali Yıldırım'ın kendisine doğru yaklaşan Osman, Mustafa Tamer ve Kurban Polat'ı koyunlarını çalmaya geldiklerini zannederek öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ali Yıldırım gözaltına alınırken hayatını kaybeden 3 canlı hayvan tacirinin cenazeleri otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.