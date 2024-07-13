Sivas’ta deprem konutlarının temeli atıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet kapsamına alınan Sivas'ın Gürün ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan deprem konutlarının temeli atıldı. Temel atma törenine Sivas Vali Yılmaz Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, deprem konutlarının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise felakette ilçede 514 yapının ağır hasar, 87 yapının ise orta hasarlı olarak tespit edildiğini söyledi. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet dileyen Vali Şimşek "Asrın felaketinde, ilçemiz ve depremden zarar gören şehirlerimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yeniden imar edilmesi ve eski canlı günlerine kavuşması için çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bu kapsamda Gürün ilçemize; 1. Etap konut alanı için 85 adet, 2. etap konut alanı için ise 80 adet konut olmak üzere toplamda 165 adet kalıcı konut planlandı" dedi.

Deprem konutlarının yılsonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ifade eden Vali Şimşek "Bugün burada 85 dairelik birinci etap kalıcı afet konutlarının temelini atıyoruz. İnşallah, bu yılsonuna kadar temelini attığımız konutların inşaatı tamamlanacak. 2. etap kalıcı 80 adet afet konutunun ihalesi ise TOKİ Başkanlığımız tarafından en kısa sürede yapılacaktır İnşallah el birliğiyle çalışıp, daha sağlam konutlar üreterek; daha güvenli, depreme dayanıklı şehirler inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Okunan duaların ardından konutların temeli atıldı.