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Giriş Tarihi: 6.8.2024 19:35 Son Güncelleme: 6.8.2024 20:01

Sivas’ta devrilen dozerde ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

Sivas’ın Hafik ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında yol açma çalışmaları sırasında kullandığı dozerin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden karayolları operatörü Yusuf Mengeş (47) son yolculuğuna uğurlandı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta devrilen dozerde ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

Hafik ilçesi Karlı köyünde çıkan orman yangınına müdahale sırasında, içinde olduğu dozerin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü personeli operatör Yusuf Mengeş'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Mengeş'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazı için Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisi'ne getirildi. Mengeş için, burada cenaze namazı kılındı. İkindi namazına müteakiben kılınan namaza, Karayolları 16'ncı Bölge Müdürü Mustafa Türksoy ile Mengeş'in iş arkadaşları ve yakınları katıldı. Mengeş, Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Mengeş'in 18 yıldır Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nde çalıştığı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Sivas’ta devrilen dozerde ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı
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