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Giriş Tarihi: 16.1.2025 10:59 Son Güncelleme: 16.1.2025 10:59

Sivas’ta doğal gazdan 4 kişi zehirlendi

Sivas’ta doğal gazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta doğal gazdan 4 kişi zehirlendi

Olay, Örtülüpınar Mahallesi Hasanlı Sokak üzerinde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 4'ncü katında doğal gazdan Gönül Yılmaz (64), Musa Yılmaz (62), Buket Yılmaz (38) ve Elifnil Bakırer (17) zehirlendi. Zehirlenen kişilerin yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine haber verip yardım istemesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenenler sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Devlet Hastanesi ile Numune Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan 3 kişi de ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sivas’ta doğal gazdan 4 kişi zehirlendi
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