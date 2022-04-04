Sivas’ta doğalgaz patlaması: 1’iağır 3 yaralı

Sivas Fatih Mahallesi 3'üncü Sokak üzerinde bulunan aile apartmanında gece yarısı patlama meydana geldi. Turan Kaya'nın (42) yalnız yaşadığı dairede meydana gelen patlamanın doğal sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.
Patlamayla birlikte olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Doğalgaz ekibi tarafından binaya sağlanan doğalgaz akışının kesilmesinin binaya giren ekipler Turan Kaya ile birlikte üst katta kalan annesi İnmi (74) ve babası Abdi (82) Kaya'nın da yaralandığını belirledi.