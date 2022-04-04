Sivas’ta doğalgaz patlaması: 1’iağır 3 yaralı

Patlamayla birlikte olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Doğalgaz ekibi tarafından binaya sağlanan doğalgaz akışının kesilmesinin binaya giren ekipler Turan Kaya ile birlikte üst katta kalan annesi İnmi (74) ve babası Abdi (82) Kaya'nın da yaralandığını belirledi.