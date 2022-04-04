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Giriş Tarihi: 4.4.2022 10:03 Son Güncelleme: 4.4.2022 10:24

Sivas'ta doğalgaz patlaması: 1'iağır 3 yaralı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sivas’ta doğalgaz patlaması: 1’iağır 3 yaralı

Sivas'ta gece saatlerinde 3 katlı bir binada doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda aynı aileden biri ağır 3 kişi yaralanırken, binada ise maddi hasar meydana geldi.

Sivas Fatih Mahallesi 3'üncü Sokak üzerinde bulunan aile apartmanında gece yarısı patlama meydana geldi. Turan Kaya'nın (42) yalnız yaşadığı dairede meydana gelen patlamanın doğal sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.

Patlamayla birlikte olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Doğalgaz ekibi tarafından binaya sağlanan doğalgaz akışının kesilmesinin binaya giren ekipler Turan Kaya ile birlikte üst katta kalan annesi İnmi (74) ve babası Abdi (82) Kaya'nın da yaralandığını belirledi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Turan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sivas'ta doğalgaz patlaması: 1'iağır 3 yaralı
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