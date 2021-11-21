Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta duran araçlara çarpıp takla attı
Giriş Tarihi: 21.11.2021 23:18

Sivas’ta duran araçlara çarpıp takla attı

Sivas’ta duran araçlara çarpıp takla attı

Sivas'ta bir otomobil park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak yan yattı. Otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Sivas'ta akşam saatlerinde kent merkezi Şeyhşamil Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. M.M. idaresindeki 58 AN 847 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine ilk olarak park halinde bulunan bir otomobile ve ardından minibüse çarptı.
Park halindeki araçlara çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobilin, sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Usta oyuncu Kadir İnanır'dan üzen haber! Doktorundan yeni açıklama... Kadir İnanır'ın felç kalma ihtimali mi var?
Kardeşlerim dizisinin Kadir'i öldü mü, neden öldü? Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim Kadir öldü mü, diziden ayrıldı mı? İşte tüm detaylar
Son dakika: Koronavirüs vaka haritası güncellendi! İşte vaka oranı en fazla artan 10 il
SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı netleşiyor: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi, son durum nedir? CTE 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
Yörük kızı Müslüme’nin ölümü Türkiye’yi yasa boğdu! Aile fertleri gözaltına alındı…
Son dakika: Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı yıktı! Mesut, Kerem, Crespo, Kim Min Jae...
Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında gollerini atmaya devam ediyor! Tarihe geçti...
SON DAKİKA | Kamu kurumları için devrim gibi karar! Dönüşüm başlıyor
Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ortalık karıştı! Kartlar havada uçuştu, Mesut Özil...
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas’ta duran araçlara çarpıp takla attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA