Sivas’ta duran araçlara çarpıp takla attı

Edinilen bilgilere göre Sivas'ta akşam saatlerinde kent merkezi Şeyhşamil Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. M.M. idaresindeki 58 AN 847 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine ilk olarak park halinde bulunan bir otomobile ve ardından minibüse çarptı.
Park halindeki araçlara çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobilin, sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.