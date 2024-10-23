Sivas’ta elektrikli ısıtıcı faciası: 1 ölü

Yangın, saat 04.30 sıralarında Mercantepe Mahallesi Mercantepe Sokak üzerinde bulunan iki katlı apartmanın ikinci katında çıktı. Ünal Arslandemir'e ait apartman dairesinden alevlerin çıktığını görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından evde arama yapan itfaiye ekipleri Ünal Arslandemir'in evin banyosunda cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Arslandemir'in cenazesi Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.