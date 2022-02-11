Sivas’ta feci kaza!: 1 ölü, 13 yaralı

Sivas-Kayseri karayolu Maksutlu köyü yakınlarında yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle bir tır kayarak durdu. Duran tıra arkadan gelen Ziya Ada'nın kullandığı yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın donsesi otobüsün içerisine girdi. Yolcu otobüsüne ise bu sırada arkadan gelen başka bir tır duramayarak çarptı. Zincirleme kazada otobüs şoförü Ziya Ada, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan yolculardan ise 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112, Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsünde sıkışan bir yolcu iki saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Kazada yaralananlar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.