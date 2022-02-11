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Giriş Tarihi: 11.2.2022 09:11 Son Güncelleme: 11.2.2022 09:14

Sivas'ta feci kaza!: 1 ölü, 13 yaralı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sivas’ta feci kaza!: 1 ölü, 13 yaralı

Sivas'ta buzlanma nedeniyle kayarak duran tıra arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Kazada tırın dorsesi otobüsün içerisine girdi. Arkadan gelen başka bir tırın otobüse çarptığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Sivas-Kayseri karayolu Maksutlu köyü yakınlarında yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle bir tır kayarak durdu. Duran tıra arkadan gelen Ziya Ada'nın kullandığı yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın donsesi otobüsün içerisine girdi. Yolcu otobüsüne ise bu sırada arkadan gelen başka bir tır duramayarak çarptı. Zincirleme kazada otobüs şoförü Ziya Ada, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan yolculardan ise 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112, Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsünde sıkışan bir yolcu iki saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Kazada yaralananlar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sivas'ta feci kaza!: 1 ölü, 13 yaralı
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