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Giriş Tarihi: 17.8.2023 21:26

Sivas'ta feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Sivas’ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan traktör, önce evin duvarına çarptı ardından 6 metre yükseklikten devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Sivas’ta feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre kaza, Çataloluk köyünde meydana geldi. Nurgul Katta Kulova isimi yabancı uyruklu kadının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör önce evin duvarına ardından yaklaşık 6 metre yükseklikten bahçeye uçtu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan 72 yaşındaki Kazım Böyrek ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sivas'ta feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
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