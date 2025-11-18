Sivas’ta göçük altında kalan şantiye müdürü için çalışmalar sürüyor

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyünde faaliyet gösteren bir demir madeni ocağında meydana geldi. Maden sahasında çalışma yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu. Göçük sonrası sahada görev yapan şantiye müdürü Sabri Yıldırım, göçük altında kaldı. Madende bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları alanda toprak kaymasının devam etmesi nedeniyle havanın kararmasıyla sona erdirildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte alanda arama ve kurtarma çalışması 52 personel ile birlikte tekrar başlatıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarına Erzincan'dan da ekipler destek veriyor. Şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ın göçük sırasında iki kaya arasına sıkıştığı öğrenildi.