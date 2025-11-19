Sivas’ta göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor

17 Kasım saat 16.30 sıralarında Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeninin ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ediyor. Vali Yılmaz Şimşek, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği madene giderek kurtarma çalışmalarını yakından takip etti. Son durum hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Şimşek, burada açıklamalarda bulundu.

ÇOK RİSKLİ VE ZOR BİR BÖLGE

Maden sahasında akşam saatlerinde bir iş kazası meydana geldiğini belirten Vali Şimşek, "Sorumlu şantiye müdürümüzün heyelan risk azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağının kayması ve heyelanlı bölgeye düşmesi neticesinde meydana geldi. Kaza ihbarının alınmasının hemen akabinde tüm ekiplerimiz, tüm birimlerimiz harekete geçti bölgeye. Gerek AFAD, Jandarma, Sağlık, İtfaiye birimlerimiz olay yerine intikal ederek arama kurtarma çalışmalarına başladı şantiye müdürümüzün. Ancak şu ana kadar maalesef bir netice elde edemedik. Çünkü sizlerde görüyorsunuz hemen arkamızda şantiye müdürümüzün düştüğü bölge bir heyelan bölgesi ve sürekli toprak hareketleri var. Sürekli taşlar yuvarlanıyor. Topraklar kayıyor bu bölgede. Çok riskli ve zor bir bölge" dedi.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vali Şimşek, "Biz de bir taraftan çalışan arkadaşlarımızın da can güvenliğini düşünmek durumundayız. Şartlar elverdiği ölçüde çalışmalarımız yürütülecek. İnşallah kısa sürede bir sonuca ulaşırız diye ümit ediyorum. Ben şantiye müdürümüzün ailesine sabırlar diliyorum. Firmamıza geçmiş olsun dileklerimde bulunuyorum. Bir taraftan da adli ve idari soruşturma kazayla ilgili başlatılmış durumda.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Arama kurtarma çalışmalarına 60 personelin katıldığını söyleyen Vali Şimşek, "Bunun içerisinde Başta AFAD var. Yine firmanın görevlendirdiği çalışanlar var. Jandarmamız var. Tüm bu ekiplerimizle bu çalışmayı yürütüyoruz. Bu arada tabii ilk etapta şantiye müdürümüzün düşmesinin hemen arkasında ona yardımcı olmak isteyen çalışanlar da olmuş. Onu kurtarmak isteyen. Onlarda da hafif yaralanmalar var. Onların tedavileri de hastanede devam ediyor." diye konuştu.