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Giriş Tarihi: 24.7.2024 16:56 Son Güncelleme: 24.7.2024 17:02

Sivas’ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ın Hafik ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Sivas - Erzincan kara yolu Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi. M.K.(40) idaresindeki 33 ZR 838 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolden çıkıp devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan İ.K. (72) ve G.K. (66) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hafik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan G.K. hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sivas’ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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