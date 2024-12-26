Sivas’ta hurda toplayan kadının 4 farklı eşinden 14 çocuğu ortaya çıktı

Kent merkezi Kadıburhanettin Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde akşam saatlerinde çekilen bir görüntülede bir kadının çocuklarıyla birlikte el arabasıyla hurda topladığı görüldü. Hurda toplayan kadının, çocuklarını el arabasında yaktığı ateşle ısıtmaya çalıştığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından konuyla ilgili valilik araştırma başlattı.

Yapılan araştırmada kadının A.E. isimli şahıs olduğu ve 4 farklı resmi nikahsız eşinden 14 çocuğu olduğu ortaya çıktı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada 14 çocuğu bulunan kadının çocuklarının en küçüğünün 2, en büyüğün ise 24 yaşında olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi.

"Sivas Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından daha önce aileye gerekli sosyal yardımlar yapılmış olup, yapılmaya da devam edilmektedir. Söz konusu görüntülerde yer alan kadının, şehrin farklı caddeleri üzerinde dolaşıp bu dilencilik yöntemiyle para toplayarak vatandaşlarımızın iyi niyetini suistimal ettiği anlaşılmıştır. Sosyal devlet ilkesi anlayışıyla valiliğimiz himayelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın ve ailelerimizin yanındadır."