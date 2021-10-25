Sivas’ta içme suyu ana hattı patladı! Ortaya bu görüntüler çıktı

PATLAMA ANA HAT ÜZERİNDE MEYDANA GELDİ

Olayı haber alan esnaflarda dükkanlarına koştu. Sivas Belediyesi ekipleri, patlamanın ardından oluşan baskıları önlemek için çalışma başlattı. Patlamanın binlik olarak tabir edilen ana hat üzerinde meydana geldiği açıklandı. Çok sayıda kişi meraklı gözlerle yaşananları izleyerek cep telefonları ile de kayıt altına almayı ihmal etmedi.