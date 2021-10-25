Sivas’ta içme suyu ana hattı patladı! Ortaya bu görüntüler çıktı

Sivas'ta Kepenek caddesinde gece yarısı, caddenin hemen altından geçen içme suyu ana borularından biri patladı. Patlayan borudan çevreye yayılan binlerce metre küp su şehrin altını üstüne getirdi.
DÜKKANLARI SU BASTI
Kısa sürede sel ve su taşkınlarını andıran görüntüler oluştu, dükkanları su bastı. Patlamanın meydana geldiği bölgede asfalt üzerinde göçükler oluştu. Dükkanları açık olan esnaflar, iş yerlerini baskından korumak için mücadele etti.
PATLAMA ANA HAT ÜZERİNDE MEYDANA GELDİ
Olayı haber alan esnaflarda dükkanlarına koştu. Sivas Belediyesi ekipleri, patlamanın ardından oluşan baskıları önlemek için çalışma başlattı. Patlamanın binlik olarak tabir edilen ana hat üzerinde meydana geldiği açıklandı. Çok sayıda kişi meraklı gözlerle yaşananları izleyerek cep telefonları ile de kayıt altına almayı ihmal etmedi.