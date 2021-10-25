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Giriş Tarihi: 25.10.2021 04:56

Sivas'ta içme suyu ana hattı patladı! Ortaya bu görüntüler çıktı

İHA
Sivas’ta içme suyu ana hattı patladı! Ortaya bu görüntüler çıktı

Sivas'ta Kepenek Caddesi'nden geçen ve şehri besleyen içme suyu ana hattının patlaması sonucu yolda çökmeler meydana geldi, bazı iş yerlerini su bastı. Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun başlatılan çalışmaları yerinde denetleyerek, "Ana borudaki patlama gece yarısı meydana geldi. Patlamadan kısa bir süre sonra suyu kestik. Hemen ardından tahliye çalışmalarına başladık" dedi.

Sivas'ta Kepenek caddesinde gece yarısı, caddenin hemen altından geçen içme suyu ana borularından biri patladı. Patlayan borudan çevreye yayılan binlerce metre küp su şehrin altını üstüne getirdi.

DÜKKANLARI SU BASTI

Kısa sürede sel ve su taşkınlarını andıran görüntüler oluştu, dükkanları su bastı. Patlamanın meydana geldiği bölgede asfalt üzerinde göçükler oluştu. Dükkanları açık olan esnaflar, iş yerlerini baskından korumak için mücadele etti.

PATLAMA ANA HAT ÜZERİNDE MEYDANA GELDİ

Olayı haber alan esnaflarda dükkanlarına koştu. Sivas Belediyesi ekipleri, patlamanın ardından oluşan baskıları önlemek için çalışma başlattı. Patlamanın binlik olarak tabir edilen ana hat üzerinde meydana geldiği açıklandı. Çok sayıda kişi meraklı gözlerle yaşananları izleyerek cep telefonları ile de kayıt altına almayı ihmal etmedi.

"HEMEN TAHLİYELERİ BAŞLATTIK"

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun başlatılan çalışmaları yerinde denetleyerek, "Ana borudaki patlama gece yarısı meydana geldi. Patlamadan kısa bir süre sonra suyu kestik. Hemen ardından tahliye çalışmalarına başladık" dedi.

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Sivas'ta içme suyu ana hattı patladı! Ortaya bu görüntüler çıktı
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