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Giriş Tarihi: 13.4.2022 08:53

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: 9 yaralı

Sivas’ta iki ayrı trafik kazası: 9 yaralı

Sivas'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

İlk kaza saat 23.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Yavuz Sultan Selim Kavşağında meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda G.H. yönetimindeki otomobil ile R.E yönetimindeki işçileri taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Diğer kaza ise Gültepe Mahalesi Toptancılar Sitesi Kavşağı'nda yaşandı. Erzincan'dan Ankara istikametine giden C.U. yönetimindeki otomobil ile buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 4 Eylül Sanayi Sitesi'nden çıkan A.E. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı.

Her iki kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazalarla ilgili çalışma başlatıldı.

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Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: 9 yaralı
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