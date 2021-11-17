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Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:06 Son Güncelleme: 17.11.2021 12:15

Sivas'ta kaçakçılara operasyon

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sivas’ta kaçakçılara operasyon

Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda 8 şüpheli hakkında kaçakçılık ve organize suçlarından işlem yapıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığınca son 14 günde gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlar Uyuşturucu Maddelerin Arzıyla Mücadele operasyonlarında toplam 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Uyuşturucu Maddelerin Arzıyla Mücadele kent genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Son 14 günde günde düzenlenen operasyon ve uygulamalarda; 22 kaçakçılık olayı ortaya çıkarılırken bu olaylarda 46 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 1 narkotik madde kullanma aparatı,25 adet muhtelif tarihi eser, 1 adet tabanca, 1 adet dedektör, 790 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Sivas'ta kaçakçılara operasyon
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