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Giriş Tarihi: 3.7.2024 18:46 Son Güncelleme: 3.7.2024 19:47

Sivas’ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Sivas´ın Yıldızeli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Osman Kaya (50) yönetimindeki kamyonet ile Lütfullah Ardıç (30) idaresindeki otomobil, Yıldızeli ilçesi Karakaya köyü yakınlarında çarpıştı. Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Muhammed Selim Kaya (10), Fırat Kaya (17), A.A. (23) ve Musa Ardıç (76) yaralandı.

Ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Musa Ardıç müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan A.A. ise ambulans helikopterle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sivas’ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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