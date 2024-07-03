Sivas’ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Osman Kaya (50) yönetimindeki kamyonet ile Lütfullah Ardıç (30) idaresindeki otomobil, Yıldızeli ilçesi Karakaya köyü yakınlarında çarpıştı. Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Muhammed Selim Kaya (10), Fırat Kaya (17), A.A. (23) ve Musa Ardıç (76) yaralandı.

Ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Musa Ardıç müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan A.A. ise ambulans helikopterle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.