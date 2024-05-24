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Giriş Tarihi: 24.5.2024 15:31 Son Güncelleme: 24.5.2024 16:15

Sivas’ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Uğur Yiğit
Sivas’ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Sivas-Erzincan kara yolu Kuzköy köyü yakınlarında saat 13.30 sıralarında H.K. (47) yönetimindeki kamyonet ile A.Ç. idaresindeki (38) otomobil çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT), polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden A.Ç. ve aracında bulunan E.K. (38) olay yerinde hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü ile aynı araçtaki H.K. (47) ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sivas’ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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