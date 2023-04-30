Sivas’ta kamyonet otomobile çarptı: 8 yaralı

Kazada her iki araç sürücüleri ve aynı aileden Filiz, Fatma, Sevda, Şahin Altun ile Rabia Yıldırım ve kamyonette yolcu olarak bulunan Hatice Metin yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı...