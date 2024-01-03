Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 3.1.2024 10:44 Son Güncelleme: 3.1.2024 10:48

Sivas’ta karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti

Sivas’ın Divriği ilçesinde bir süredir kendilerinden haber alınamayan Yakup ve Çınar Balkiraz çiftini akrabaları evde ölü buldu. Yapılan otopside çiftin karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sivas’ta karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Anzahar köyünde yaşayan Yakup ve Çınar Balkiraz'ın telefonlara cevap vermemesinden şüphelenen akrabaları evlerine gitti. Eve giren akrabalar çifti oturdukları kanepede hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Yakup ve Çınar Balkiraz'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Çiftin cesetleri otopsi yapılmak üzere Divriği Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin yapılan otopsilerinden sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. 45 yıllık evli olan Yakup ve Çınar Balkiraz çifti, köyleri Anzahar'da yan yana toprağa verildi.

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Sivas’ta karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti
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