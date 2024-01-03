Sivas’ta karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Anzahar köyünde yaşayan Yakup ve Çınar Balkiraz'ın telefonlara cevap vermemesinden şüphelenen akrabaları evlerine gitti. Eve giren akrabalar çifti oturdukları kanepede hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Yakup ve Çınar Balkiraz'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Çiftin cesetleri otopsi yapılmak üzere Divriği Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin yapılan otopsilerinden sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. 45 yıllık evli olan Yakup ve Çınar Balkiraz çifti, köyleri Anzahar'da yan yana toprağa verildi.