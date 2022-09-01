Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta kazada ölen 7 kişinin cenazeleri memleketleri Malatya’ya gönderildi
Giriş Tarihi: 1.9.2022 14:33 Son Güncelleme: 1.9.2022 14:51

Sivas’ta kazada ölen 7 kişinin cenazeleri memleketleri Malatya’ya gönderildi

Sivas’ta kamyon ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi, memleketleri Malatya’ya gönderildi.

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sivas’ta kazada ölen 7 kişinin cenazeleri memleketleri Malatya’ya gönderildi

Sivas- Malatya karayolu Yeşildere mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda düğüne gittikleri Bursa'dan memleketleri Malatya'ya davetlileri taşıyan Ayhan Sevin idaresinde ki minibüs ile Malatya'dan Amasya'ya giden eşya götüren Muhlis Ösme idaresinde ki kamyon kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Minibüs sürücüsü Ayhan Sevin, Şenay Kızılaslan, Meliha Kızılaslan, Seyit Battalgazi Sevin, Fadime Sarıbaş, Adile İzci ve Hacı Süleyman Kızılaslan'ın cenazeleri, yapılan otopsilerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Malatya'ya gönderildi.

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Sivas’ta kazada ölen 7 kişinin cenazeleri memleketleri Malatya’ya gönderildi
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