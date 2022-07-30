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Giriş Tarihi: 30.7.2022 15:49 Son Güncelleme: 30.7.2022 16:11

Sivas’ta kene bir can daha aldı

Sivas'ta arazide gezinti yaptığı sırada vücuduna kene yapışan 62 yaşındaki Ruşen Zeki Çılgın evde fenalaşınca yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde KKKA hastalığı teşhisi konulan Ruşen Zeki Çılgın, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sivas’ta kene bir can daha aldı

Sivas'ın Hafik ilçesi Çınarlı köyünde yaşayan Ruşen Zeki Çılgın'a arazide gezdiği sırada kene yapıştı. Evinde fenalaşan Çılgın'ı yakınları Hafik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ruşen Zeki Çılgın'a KKKA hastalığı teşhisi konuldu. Anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Çılgın, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesine teslim edilen Ruşen Zeki Çılgın'ın cenazesi Çınarlı köyünde toprağa verilecek.

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Sivas’ta kene bir can daha aldı
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