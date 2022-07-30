Sivas’ta kene bir can daha aldı

Sivas'ın Hafik ilçesi Çınarlı köyünde yaşayan Ruşen Zeki Çılgın'a arazide gezdiği sırada kene yapıştı. Evinde fenalaşan Çılgın'ı yakınları Hafik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ruşen Zeki Çılgın'a KKKA hastalığı teşhisi konuldu. Anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Çılgın, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesine teslim edilen Ruşen Zeki Çılgın'ın cenazesi Çınarlı köyünde toprağa verilecek.