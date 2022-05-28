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Giriş Tarihi: 28.5.2022 14:24 Son Güncelleme: 28.5.2022 14:42

Sivas'ta kene bir can daha aldı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sivas’ta kene bir can daha aldı

Sivas'ın Divriği ilçesinde hayvancılık yapan K.K, kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sivas'ta kene ısıran iki kişi ise Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Divriği İlçesi Eğrisu köyünde hayvancılıkla uğraşan 67 yaşındaki K.K, kene ısırması sonucu rahatsızlandı. Yakınları tarafından Divriği Devlet hastanesi'ne kaldırılan K.K, Kırım Kongo Kanamalı Ateşe Hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada bir süredir tedavisi süren K.K, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. K.K, Eğrisu köyünde toprağa verildi.

Öte yandan Sivas'ta kene ısırması sonucu hastalanan iki kişi, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne sevk edildi.

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Sivas'ta kene bir can daha aldı
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