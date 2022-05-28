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Giriş Tarihi: 29.5.2022

Sivas’ta kene yine can aldı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sivas’ta kene yine can aldı
Sivas'ın Divriği ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 67 yaşındaki K.K., kene ısırması sonucu rahatsızlandı. Yakınları tarafından Divriği Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.K., Kırım Kongo Kanamalı Ateşli Hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada bir süredir tedavisi süren K.K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. K.K., Eğrisu Köyü'nde toprağa verildi. Öte yandan Sivas'ta kene ısırması sonucu hastalanan iki kişi, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne sevk edildi.

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Sivas’ta kene yine can aldı
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