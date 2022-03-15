Sivas’ta köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı!

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde kaldırımda 12 yaşındaki U.K'ya sokak köpeği saldırdı. Bir anda havlayarak peşine düşen köpekten kaçmaya başlayan U.K, korkuyla yola fırladı. Sağ şeritteki halk otobüsünün önünden geçen U.K'ya sol şeritten gelen İ.Y'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan U.K, ağır yaralandı.

O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk burada tedavi altına alındı. Ağır yaralanan ve bacağında kırık oluşan U.K'nun tedavisi sürüyor.