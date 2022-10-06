Sivas’ta korkunç kaza! Bir aile yok oldu

Sivas'ın Şarkışla İlçesinde alıç toplamak için araziye giden Durmuş Canpolat(72) eşi Zeynep Canpolat ile akrabaları Ayşe Esen'in içerisinde bulunduğu 58 HE 486 plakalı otomobil dönüş yolunda kontrolden çıkarak takla attı.
Belen mevkiinde meydana gelen kaza sürücü Durmuş Canpolat'ın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Takla atarak şarampole uçan otomobilde bulunan 3 kişi emniyet kemerleri takılı olmadığı için araçtan fırladı.
Metrelerce uzağa fırlayan Durmuş, Zeynep Canpolat ve Ayşe Esen olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cesetler olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Ali Altuntaş/Fatmanur Akkişi/SABAH