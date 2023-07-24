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Giriş Tarihi: 24.7.2023 05:36

Sivas'ta korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Sivas'ta feci bir kaza meydana geldi. Sivas-Kayseri kara yolunun Taşlıdere mevkisinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Sivas’ta korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Y.Ö. yönetimindeki 58 ACB 758 plakalı otomobil ile T.D. (36) idaresindeki 58 HK 646 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Taşlıdere mevkisindeki kavşakta çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden T.D. ile aracında bulunan İ.B.D. (3), F.D. (61), G.D. (6), B.D. (1) ve diğer araçta bulunan İ.Ö, Z.Ö, Ü.G.Ö. ve İ.Ö. yaralandı.

Yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Sivas'ta korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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