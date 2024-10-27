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Giriş Tarihi: 27.10.2024 15:33

Sivas’ta korkunç kaza! Otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü

Sivas’ta Cuma Barkodat’ın (53) kullandığı otomobil su kanalına devrildi. Sürücü ile birlikte yolcu koltuğunda oturan Aziz Kutluktemur hayatını kaybederken, Hasan Kutluktemur ise ağır yaralandı.

DHA
Sivas’ta korkunç kaza! Otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü

Kaza, saat 05.30 sıralarında Gürün-Pınarbaşı kara yolunun Osmandede mevkisinde meydana geldi. Cuma Barkodat'ın (53) kontrolünü yitirdiği 34 HT 0889 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada sürücü hayatını kaybederken, yanındaki Aziz Kutluktemur (75) ve Hasan Kutluktemur (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Aziz Kutluktemur da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sivas’ta korkunç kaza! Otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü
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