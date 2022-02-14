Sivas’ta korkunç olay! Baba evde parçalanmış, oğlu ise bahçede donmuş halde bulundu

YAŞLI ADAM EVDE VÜCUDU PARÇALARA AYRILMIŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Özer Karapınar'ın donarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri evde yaptığı incelemede ise Özer Karapınar'ın babası Musa Karapınar'ı da vücudu parçalara ayrılmış şekilde ölü buldu. Baba Musa Karapınar'ın parçalanan vücudundan ayrılan başının ise kayıp olduğu öğrenildi.