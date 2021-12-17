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Giriş Tarihi: 17.12.2021 14:34 Son Güncelleme: 17.12.2021 14:34

Sivas'ta kütüphaneye şehit Furkan Peker'in adı verildi

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sivas’ta kütüphaneye şehit Furkan Peker’in adı verildi

Sivas Valisi Salih Ayhan, Recep Handan Ortaokulu'nu ziyaret ederek  ‘Şehit Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin açılışını yaptığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle ülke genelinde başlatılmasının ardından Sivas'ta da süregelen bu proje okullara kitap kazandırmaya devam ediyor.

Üç yıl önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin karşısında, Irak'ın kuzeyinde bulunan Sare Batin bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Eşinin şehit düşmesinden sonra eşinin ismini her yerde yaşatmak isteyen Özge Peker, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ki #sivasicinkitapvakti projesi kapsamında yapılan kütüphaneler için Recep Handan Ortaokulu'na bağışta bulunarak 'Şehit Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker Kütüphanesi' yaptırdı.

"HER NOKTA BİZ GURUR"

Açılışa katılan ve eşimin adını gördüğüm her yerde acım bir kenara gururumu tarif edemiyorum diyen Özge Peker; "Milli Eğitim Müdürlüğünün tüm okullara kütüphane yapması projesini öğrendim ve maddi destek sağladım. Kitaplar aldık çocuklarımızın öğrendiği her nokta tanesi bizlere gurur." dedi.

"ÖNCE VATAN MİLLET"

Eşimin adını her yerde yaşatmak onu her yerde görmek istiyorum diyen Peker; "Benim acım o kadar tarifsiz ki ne desem az kalır. Furkan benim ilk aşkım çocukluğum gençliğim. Ona duyduğum özlemi asla anlatamam. Eşim giderken bana öyle bir gurur bıraktı ki bende o günden sonra ona adını yaşatmak için söz verdim. Eşim her zaman önce vatan,millet derdi. Bende istiyorum ki bu vatan için canını ortaya koyan bu adam gibi nesiller yetişsin." ifadelerine yer verdi.

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Sivas'ta kütüphaneye şehit Furkan Peker'in adı verildi
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