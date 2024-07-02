Sivas’ta Madımak’ta ölenler anıldı

Kentteki ilk anma programı, valilik tarafından yapıldı. Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Milletvekili Hakan Aksu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, valilik binasından Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli'ne yürüdü. Heyet, bina içinde 2 Temmuz 1993'te yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bırakarak, dua etti.

BU ACI OLAYLAR BİR DAHA YAŞANMASIN

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "31 yıl önce bu mekanda meydana gelen acı olayın yıl dönümü. Bu vesileyle buraya geldik. Burada hayatını kaybeden canlar, vatandaşlar ve sanatçılar için karanfil bırakıp, onlar için dua ettik. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Tabii bu acı sadece burada hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısı değil, hepimizin acısıdır. Tüm Sivas'ın acısı, tüm Türkiye'nin, ülkemizin acısıdır. Temennimiz; bu tür üzücü olayların, acı olayların bir daha olmamasıdır. Bu anlamda da hepimize düşen önemli görevler var. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Birbirimize daha da yakınlaşmamız gerekiyor. Sevgi ve kardeşlik tohumlarını tekrar yeşertmemiz gerekiyor ki aramıza nifak tohumları ekmek isteyen şer odaklarına fırsat vermeyelim. Biliyoruz ki bu topraklarda yüzyıllardır hangi inançtan ve mezhepten olursa olsun, herkes barış içerisinde yan yana kardeşçe yaşamışlardır. İnşallah bundan sonra da yaşayacaklardır. Yine bu toprakların yetiştirmiş olduğu Pir Sultan Abdal, Aşık Veysel, Ruhsati gibi ozanlarımızda bizlere hep kardeşliği, sevgiyi, barışı öğütlemişlerdir. Türkülerinde ve şiirlerinde bize bunları mesaj olarak vermişlerdir. Bizler de onların mesajlarını doğru algılayıp, o yönde adımlar atıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Sivas'ta sevgi ve barış iklimini her zaman diri tutmak istiyoruz. İnşallah bu çaba ve çalışmalarımız sonucunda bizden sonraki nesillere daha sevgi dolu, barış dolu ve kardeşlik dolu bir dünya bırakabilelim" dedi.

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ KORUYACAĞIZ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise olayda hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Bu acıyı sadece yaşamakla kalmıyoruz, aynı zamanda onların hatıralarını yad ediyoruz. Onlar, bizlere bir emanet bıraktılar. Bu ülkenin birliği, beraberliği, kardeşliği emanetini bıraktılar. Burada bu acıyı paylaşırken, yakınlarına sabır dilerken, bunu asla bir siyasi istismar konusu yapmamak, bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine mutlaka çok güçlü bir vurgu yapmak gerekiyor. Birkaç gün önce de yine yakın ilimiz Kayseri'de bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, saldıran ve bu ülkenin huzurunu bozmaya çalışan çok farklı odakların olduğunu da biliyoruz. Bu ülkenin huzuruna, istikrarına, birliğine, beraberliğine kasteden her türlü şer odağının farkındayız. Aziz milletimiz de farkında. Bu toprakların, bu şehrin bir evladı olarak bu sokakta büyüdüm. Babamız esnaftı, bin yıllık bu kadim şehrimizin geleneğini, kardeşliğini, dostluğunu, çocukluğumuzla beraber yaşadık ve bundan sonrada yaşayacağız. Ünal benim kardeşim, benim akrabam, yakınım, dostum, bunu bilsinler. Bilmelerini de arzu ediyorum. İnşallah bu ülkenin bundan sonra da birliğine, kardeşliğine, istikrarına kastedecek her türlü eylemin karşısındayız. Birlik, beraberliğimizi koruyarak dimdik ayakta olduğumuzu belirtmek istiyoruz" diye konuştu.

CEM Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş da "Sivas'ta bu vahşeti planlayanlar, Başbağlar'da da sahnede oldular. Her iki katliamını da aynı şer odakları ve aynı kötü odaklar meydana getirdi. İnanıyoruz ki ne Sivas ne Erzincan ne Çorum ne Maraş ne de ülkemizin herhangi bir şehri bir daha üzerimize gölge düşürecek bu tür insanlık suçlarının yaşanmasına asla müsaade etmeyecektir. Bu yaşadığımız acı olaylardan tecrübe edinerek, bir daha şer odaklarına asla fırsat vermemeliyiz. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Bir daha böyle acı olayların yaşanmamasını niyaz ediyorum" dedi.

Valilik programının ardından olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ile siyasi partiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları, Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcilerinin katılımıyla Seyrantepe Mahallesi'nde toplanan kortej, Mevlana Caddesi güzergahını kullanarak kent meydanından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu bugünkü Bilim ve Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında en önde, olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ellerinde fotoğraflarla ilerledi. Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Bilim ve Kültür Merkezi önüne gelen ölenlerin yakınları, burada bina önüne fotoğraflarla birlikte gül ve karanfiller bıraktı. Etkinliğe katılan yaklaşık 8 bin kişi, eski otel binası önünde saygı duruşunda bulunarak, olayda ölenlerin isimlerini okudu.

Açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Elbette her sene 2 Temmuz'da geleceğiz, burada olacağız. 31. yılı 1. yıl kabul ediyoruz. Birinci talep bütün ailelerin ve bizim ortak talebimiz Madımak'ın bir utanç müzesi olmasıdır. Bilim ve Kültür Merkezi yazısını gören ailelerin içi yanıyor, 'Biz bunu hak etmedik' diyorlar. 'Ne bilimi, ne kültürü insan yakmak bizim kültürümüzde var mı' diyorlar. 'Bilime inanan, kültüre inanan, sanata inanan canları burada yaktınız' diyorlar" ifadelerini kullandı.