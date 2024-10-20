Sivas’ta feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Zara- Suşehri kara yolu Geminbeli Tüneli yakınlarında kaza meydana geldi. Suşehri istikametine giden Ömer Düzerdi yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Ferhat Yöğün yönetimdeki minibüs ile çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile birlikte minibüs ve otomobilde bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Zara ve Suşehri devlet hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan minibüs sürücüsü Ferhat Yöğün, ilk müdahalesinin ardından Sivas´a sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.