Sivas’ta minibüs uçuruma yuvarlanmıştı: 7 yaralının tedavileri sürüyor

Korkunç kaza, dün saat 05.00 sıralarında Suşehri ve Zara ilçeleri arsındaki Geminbeli Geçidi, Şarköy mevkisinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan fındık toplamak için Ordu'ya giden tarım işçilerini taşıyan Abdurrahim Yeşil yönetimindeki 21 UA 412 plakalı arkasında römork takılı minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 3 ağır, 17 kişi ise yaralandı. Yaralılar Suşehri ve Zara ilçeleri ile ve kent merkezindeki hastanelerde tedaviye alındı.