Sivas’ta mobilya fabrikasında patlama: 1’i ağır 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre; Akşam saatlerinde Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ofisline adlı mobilya fabrikasında patlama yaşandı.

Fabrikada kaynak işlemi sırasında oksijen tüplerinde yaşanan sorundan dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, olayda Y.A. (28) adlı işçi ağır, S.S. (30) isimli işçi de hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.