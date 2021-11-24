Sivas’ta Öğretmenler Gününe Rıza Çalımbay jesti

Futbolcu ve Sivasspor Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Rıza Çalımbay, Öğretmenler Gününün anlam ve önemine uygun olarak Sivas Fen Lisesi'ne bir ziyarette bulundu. Fen Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Fulya Göçmen, Rıza Çalımbay ve beraberindekiler öğle sonrası ziyarette bulundukları Fen Lisesi'nde Okul Müdürü Murat Ögal eşliğinde ve okul öğretmenlerinin şahsında Sivas'ta görev yapan tüm öğretmenlerin de Öğretmenler Gününü kutladılar ve öğretmenlerin başarılarının devamını dilediler. Rıza Çalımbay, YKS'de elde ettiği başarıyla Türkiye Fen Liseleri arasında birinci olan Sivas Fen Lisesi'nde bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, okul müdürü Murat Ögal'ın şahsında bütün öğretmenleri de kutladı. Çalımbay, Türkiye'nin ve özellikle Sivas'ın göz bebeği olan Sivas Fen Lisesi'ne bütün Sivaslıların sahip çıkması gerektiğini de ayrıca sözlerine ekledi. Rıza Çalımbay'ın anlamlı bu ziyareti öğretmen ve öğrenciler tarafından da ilgiyle karşılandı. Okul öğretmenleri de bu ziyaretlerinden dolayı Çalımbay'a ve Okul Aile Birliği Başkanı Fulya Göçmen'e teşekkürlerini iletti.