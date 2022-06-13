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Giriş Tarihi: 13.6.2022 18:36

Sivas'ta okul müdürü ve personelin veli tarafından darbedildiği iddia edildi

AA
Sivas’ta okul müdürü ve personelin veli tarafından darbedildiği iddia edildi

Sivas'ta bir okul müdürü ve personelin, öğrenci velisi tarafından darbedildiği ileri sürüldü.

Eğitim Bir Sen Sivas 1 No'lu Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas Merkez Reşat Şemsettin Sirer İlkokulu Müdürü ve bir personelin, 10 Haziran'da öğrenci velisi tarafından okul bahçesinde darbedildiğini iddia etti.

Olay sonrasında okul müdürü ve personelin darp raporu aldığını, veli hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Temiz, "Okul müdürü ve personele geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şiddeti nefretle kınıyor, reddediyor, telin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitimcilere yönelik şiddetin gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Temiz, şiddet hadiseleri üzerine ciddi idari ve hukuki tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Başta eğitimcilerimize yönelen şiddet eylemleri olmak üzere her türlü şiddeti kınıyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkmasına rağmen eğitimciye şiddet konusu ile ilgili hiçbir maddenin olmaması bizleri üzmüştür. Eğitim Bir Sen olarak, eğitimde şiddetin önlenmesi için önleyici tedbirlerin yanı sıra, caydırıcı uygulamalar getirilmesini istiyoruz. Bu yönde, eğitimde şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması konusundaki çağrımızı yineliyoruz."

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Sivas'ta okul müdürü ve personelin veli tarafından darbedildiği iddia edildi
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