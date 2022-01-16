Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta otobüs kazası! 15 yaralı
Giriş Tarihi: 16.1.2022 07:35

Sivas'ta otobüs kazası! 15 yaralı

AA
Sivas’ta otobüs kazası! 15 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilen tıra çarptıktan sonra devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Tüneli mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek karşı şeride geçti. Karşıdan gelen M.Y. idaresindeki yolcu otobüsü de tıra çarptıktan sonra devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Sivas-Erzincan ve Sivas-Tokat kara yolunun bir kısmı trafiğe kapandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Sezen Aksu sosyal medyada gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'ten kötü haber! Beyin ameliyatına alındı!
Başkan Erdoğan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni açtı
SON DAKİKA: HDP'li Semra Güzel ile terörist Volkan Bora arasındaki şifre ortaya çıktı! Kritik isim gözaltında itiraf etti...
Kim ne kadar alacak? Milyonlarca emeklinin ek ödemesi de arttı
Yazar Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti!
TELE1'de FETÖ skandalı! Evren Özalkuş örgütün ekran yüzü çıktı
Enes Çakmak kazada hayatını kaybetmişti! Tiktok fenomeninin ardından acı bir hikaye ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas'ta otobüs kazası! 15 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA