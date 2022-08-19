Sivas’ta otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas Sultanşehir Bulvarı Organize Sanayi Bölgesi kavşağında öğle saatlerinde, sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen otomobil, şehir merkezi istikametine seyir halindeyken Organize Sanayi Bölgesi'nden çıkan T.Ş. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araç içerisindeki 2 kişi ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.