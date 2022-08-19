Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 19.8.2022 13:36 Son Güncelleme: 19.8.2022 14:15

Sivas'ta otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı.

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sivas’ta otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas Sultanşehir Bulvarı Organize Sanayi Bölgesi kavşağında öğle saatlerinde, sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen otomobil, şehir merkezi istikametine seyir halindeyken Organize Sanayi Bölgesi'nden çıkan T.Ş. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araç içerisindeki 2 kişi ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Sivas'ta otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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