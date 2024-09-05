Sivas’ta otomobil köprüden ırmağa uçtu: 1 ölü

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sivas - Malatya kara yolu Tecep Köprüsü üzerinde meydana geldi. Mücahit Yancı idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak Tecer ırmağına uçtu. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından sürücünün cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.