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Giriş Tarihi: 6.6.2024 09:10 Son Güncelleme: 6.6.2024 09:31

Sivas'ta otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas’ın Kangal ilçesinde, kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesi Sivas- Malatya karayolu üzerindeki Tahtalı köyü yakınlarında M.E. (28) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü M.E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan L.P. (35) ise kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. M.E.'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sivas'ta otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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