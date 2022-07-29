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Giriş Tarihi: 29.7.2022 10:30 Son Güncelleme: 29.7.2022 10:32

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Sivas'ta çok acı bir olay yaşandı... İki otomobilin çarpıştığı kazada; Arife Kayer (61) öldü, araçlardaki 6 kişi ise yaralandı...

DHA
Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Feci kaza, saat 03.00 sıralarında, Sivas-Ankara kara yolunda Gültepe Mahallesi Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Emirhan Altay (19) yönetimindeki 06 ABH 853 plakalı otomobil ile Selver Soysal'ın (32) kullandığı 58 BR 363 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlardaki Bahattin Sancar (22), Enes Altay (18), Kadriye Şahin (44), Osman Kayer (68) ve Arife Kayer yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Arife Kayer, kaldırıldığı Numune Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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